Haberler

MİT Görevlisi Kılığıyla Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

MİT Görevlisi Kılığıyla Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp, adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi vererek bir kişiden 100 bin dolar ve 100 bin lira alan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, cinayet davası devam eden bir kişinin oğlunu dosyadan çıkarma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

İSTANBUL'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi verdikleri, adli sorunları çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgüt Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan isimli şüphelilerin kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıttıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yolla güven sağlamaya çalıştıkları ve üst düzey kamu görevlileriyle yakın ilişki içinde oldukları yönünde izlenim oluşturdukları belirlendi.

100 BİN DOLAR VE 100 BİN LİRA ALDIKLARI BELİRLENDİ

Şüpheliler, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğunu ileri sürerek, adli makamlarda etkili olabileceklerine dair çevrelerine güven verdikleri saptandı. 3 şüphelinin, cinayet suçu nedeniyle yargılanması devam eden oğlunu dava dosyasından çıkartabileceklerini vaat ettikleri Halil İbrahim Çubuk adındaki kişiyi dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin bunun karşılığında Çubuk'tan 100 bin dolar ile 100 bin lira aldıkları tespit edildi. Şüphelilere yönelik Ankara'da ve İstanbul'da 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi

Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı

'Ege'nin Maldivleri' olarak biliniyor! Cennet ada da Kurişlerin çıktı
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku

Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
İmzayı attı! Batshuayi'nin yeni takımı çok sürpriz

İmzayı attı! Batshuayi'nin yeni takımı çok sürpriz
Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı

Gözaltına alınan emekli Amiral Türker Ertürk hakkında karar verildi
İtalyan otomotiv devinin ilk 'elektriklisi' rekor fiyata satıldı

Otomotiv devinin ilk elektrikli modeline resmen servet ödendi

Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic için videolu paylaşım! Hülya Avşar sürprizi

Beşiktaş'tan Vlahovic için videolu paylaşım! Arabayı süren isme dikkat
Barış Alper Yılmaz için dev teklif

Barış Alper için dev teklif! Bu rakamı reddetmek neredeyse imkansız
Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu

Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu