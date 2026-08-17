MİT Görevlisi Kılığıyla Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

İSTANBUL'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi verdikleri, adli sorunları çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgüt Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan isimli şüphelilerin kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıttıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yolla güven sağlamaya çalıştıkları ve üst düzey kamu görevlileriyle yakın ilişki içinde oldukları yönünde izlenim oluşturdukları belirlendi.

100 BİN DOLAR VE 100 BİN LİRA ALDIKLARI BELİRLENDİ

Şüpheliler, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğunu ileri sürerek, adli makamlarda etkili olabileceklerine dair çevrelerine güven verdikleri saptandı. 3 şüphelinin, cinayet suçu nedeniyle yargılanması devam eden oğlunu dava dosyasından çıkartabileceklerini vaat ettikleri Halil İbrahim Çubuk adındaki kişiyi dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin bunun karşılığında Çubuk'tan 100 bin dolar ile 100 bin lira aldıkları tespit edildi. Şüphelilere yönelik Ankara'da ve İstanbul'da 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı