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İstanbul'da Karnelerin Dağıtılmasının Ardından Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da Karnelerin Dağıtılmasının Ardından Trafik Yoğunluğu

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İstanbul'da karnelerin dağıtılmasının ardından yaz tatili için şehirden ayrılanlar trafikte yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik veri sistemine göre yoğunluk yüzde 69'a ulaştı.

İstanbul'da karnelerin dağıtılmasının ardından yaz tatili için şehirden ayrılanlar trafikte yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik veri sistemine göre yoğunluk yüzde 69'a ulaştı.

Okulların tatile girmesiyle birlikte tatil planı yapan aileler yola çıkınca, İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Tatil için okulun kapanmasını bekleyen veliler, öğrencilerin karne almasının ardından yola çıktı. Yola düşen aileler megakentin birçok noktasında trafik yoğunluğuna neden oldu. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre 17.30 itibarıyla şehirdeki trafik yoğunluğu yüzde 69 seviyesine ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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