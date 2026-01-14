Haberler

AKOM'dan 18-19 Ocak'ta İstanbul için karla karışık yağmur beklentisi

İBB Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da 18-19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur olacağını açıkladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 18-19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının, parçalı ve az bulutlu hava beklenen yarın 8/12, parçalı bulutlu hava tahmin edilen 16 Ocak Cuma günü 6/12, parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu hava öngörülen 17 Ocak Cumartesi günü 3/7 derece olacağı kaydedildi.

Kentte 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günleri karla karışık yağmurun beklendiği belirtilen raporda, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazar günü 2/5, pazartesi günü ise 3/6 olacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olması beklenen 20 Ocak Salı günü ise kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

