Haberler

Kar yağışının ardından FSM Köprüsü havadan görüntülendi

Kar yağışının ardından FSM Köprüsü havadan görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresi dronla havadan görüntülendi. Kar yağışı, kenti beyaza bürüyerek birçok ilçede etkili oldu.

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve çevresi dronla havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok ilçe beyaza büründü. Kar yağışının ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresi dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu

Eleştirilerin odağındaki isme milyonluk harcama kalemleri soruldu
Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet edip sosyal medyadan yardım istedi
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu

Eleştirilerin odağındaki isme milyonluk harcama kalemleri soruldu
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş