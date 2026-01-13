Haberler

Sultangazi'de kar yağışı altında parkta arkadaşını tıraş etti

Sultangazi'de kar yağışının etkisiyle bir kişi parkta arkadaşını tıraş ederken, Arnavutköy'de çocuklar karla eğlendi. Eğlenceli anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı sırasında Sultangazi'de bir kişi, parkta arkadaşını tıraş etti. Arnavutköy'de kar yağışını fırsat bile çocuklar kartopu oynadı.

Sultangazi'de kar yağışı etkisini sürdürürken, 50. Yıl Mahallesi'nde bir parkta kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Parkta bir kişinin arkadaşını tıraş ettiği anlar kameralara yansıdı. Parktan ayrılırken tıraş olan kişinin elinde çiçek olduğu görüldü.

ÇOCUKLAR KARTOPU OYNADI

Arnavutköy'de gece saatlerinde kar yağışını gören çevre sakinleri sokağa çıktı. Kartopu oynayıp kardan adam yapan çocuklar, karın keyfini çıkardı.

Öte yandan kar yağışının kentin birçok ilçesinde etkisini sürdürdüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
