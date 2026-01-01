Eyüpsultan'da kar yağışı; araçlar yolda kaldı

METEOROLOJİNİN uyarılarının ardından İstanbul'da gece aralıklarla süren kar yağışı öğle saatlerinde yeniden etkili olmaya başladı. TEM Otoyolu Hasdal mevkii yan yolda bazı araçlar yolda kalırken, kimi araçlar ise karla kaplı yolda kaydı. Otomobillerin kar yağışı altında ilerlemekte zorlandığı anlar cep teleofonu kamerasına yansıdı.

