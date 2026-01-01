Haberler

Eyüpsultan'da kar yağışı; araçlar yolda kaldı

Güncelleme:
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da yeniden etkili olan kar yağışı, TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde araçların ilerlemesini zorlaştırdı. Bazı araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

METEOROLOJİNİN uyarılarının ardından İstanbul'da gece aralıklarla süren kar yağışı öğle saatlerinde yeniden etkili olmaya başladı. TEM Otoyolu Hasdal mevkii yan yolda bazı araçlar yolda kalırken, kimi araçlar ise karla kaplı yolda kaydı. Otomobillerin kar yağışı altında ilerlemekte zorlandığı anlar cep teleofonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı öğle saatlerinde belli noktalarda etkisini artırdı. TEM Otoyolu Hasdal mevkii yan yolda otomobiller yoğun kar yağışı sonrası ilerlemekte zorlandı. Bazı araçlar yolda kalırken, kar lastiği olmayan araçlardan bazıları ise kaydı. Bazı sürücüler ve çevredekiler yolda kalan araçları iterek ilerlemelerine yardım etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
