Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kar yağışı havadan görüntülendi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle birçok ilçe beyaza büründü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresinde devam eden kar yağışı havadan görüntülendi.