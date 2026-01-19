Haberler

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
İstanbul'da kar yağışı, Anadolu ve Avrupa Yakası'nda birçok bölgede devam ediyor. Ekipler yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'da kar yağışı, birçok bölgede etkili olmaya devam ediyor.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından 17 Ocak akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan ve dün kar olarak devam eden yağış, sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy'de kar yağışı etkili oluyor. Bu ilçelerdeki bazı bölgelerde ara sokakların kapalı olduğu gözlendi.

Avrupa Yakası'nda da Sultangazi, Bağcılar, Avcılar, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'de kar yağışı etkili oluyor. Sürücüler, Arnavutköy-Habipler Yolu'nda ilerlemekte zorlanıyor.

Ekiplerin yolları açmak için kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmaları sürüyor.

