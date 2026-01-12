Beykoz ve Başakşehir'de kar yağışı havadan görüntülendi

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından beyaza bürünen Beykoz ve Başakşehir havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM birçok kentin yanı sıra İstanbul için de kar uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından sabah saatlerinde başlayan kar İstanbul'da etkili oldu. Yağışın ardından Beykoz ve Başakşehir beyaza büründü. Seyirlik manzara havadan görüntülendi.