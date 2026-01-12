Beykoz ve Başakşehir'de kar yağışı havadan görüntülendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Beykoz ve Başakşehir'de muhteşem manzaralar oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerle kış güzelliği sergilendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM birçok kentin yanı sıra İstanbul için de kar uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından sabah saatlerinde başlayan kar İstanbul'da etkili oldu. Yağışın ardından Beykoz ve Başakşehir beyaza büründü. Seyirlik manzara havadan görüntülendi.
