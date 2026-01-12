İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde aralıklı olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Silivri ve Çatalca'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde kentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek yerlerinde etkisini gösterdi.

Kentte aralıklı olarak devam eden kar yağışı, bazı noktalarda şiddetini artırırken, bazı yerlerde hafif şekilde sürüyor.

Avrupa Yakası'nda Büyükçekmece, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü ve Arnavutköy'de yağış aralıklarla devam ederken, Bahçelievler ve Bakırköy'de ise sulu kar yağışı başladı.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor.

Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi ile Aydos Ormanı başta olmak üzere yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlarda kar etkili oluyor.

Kar yağışının olduğu bölgelerde park halindeki araçlar ile evlerin çatıları, yol kenarları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Yağış nedeniyle sürücüler, yolda dikkatle ilerliyor.

Bazı ilçelerde ise yağmur ve karla karışık yağmur etkili oluyor.

Belediye ve kara yolları ekipleri de karla mücadele araçlarıyla oto yollar, ana arterler, işlek caddeler ve kavşaklarda tedbiren bekliyor.