Haberler

İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Şatalca ve Silivri bölgelerinde etkisini artırırken, Avrupa ve Anadolu Yakası'nın bazı yüksek kesimlerinde de yoğun şekilde sürmekte. Kar yağışının olduğu bölgelerde araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde aralıklı olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Silivri ve Çatalca'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde kentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek yerlerinde etkisini gösterdi.

Kentte aralıklı olarak devam eden kar yağışı, bazı noktalarda şiddetini artırırken, bazı yerlerde hafif şekilde sürüyor.

Avrupa Yakası'nda Büyükçekmece, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü ve Arnavutköy'de yağış aralıklarla devam ederken, Bahçelievler ve Bakırköy'de ise sulu kar yağışı başladı.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor.

Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi ile Aydos Ormanı başta olmak üzere yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlarda kar etkili oluyor.

Kar yağışının olduğu bölgelerde park halindeki araçlar ile evlerin çatıları, yol kenarları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Yağış nedeniyle sürücüler, yolda dikkatle ilerliyor.

Bazı ilçelerde ise yağmur ve karla karışık yağmur etkili oluyor.

Belediye ve kara yolları ekipleri de karla mücadele araçlarıyla oto yollar, ana arterler, işlek caddeler ve kavşaklarda tedbiren bekliyor.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare
Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz

Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz
Polislerle böyle alay ettiler! Koşarken bir anda yere düştü

Polisle böyle alay ettiler! Vatandaşa doğru koşarken kayıp düştü