İstanbul'un bazı ilçelerine kar yağmaya başladı
İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından şehirde sıcaklıklar düştü ve Avrupa Yakası'nda Silivri ile Çatalca'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Silivri'nin Akören Mahallesi'nde kar etkili oldu, araçlar ve binaların çatısı beyaza büründü.
İstanbul'da kar yağmaya başladı.
İstanbul Valiliğinin meteorolojik uyarılarda bulunduğu kentte sıcaklıkların düşmesiyle Avrupa Yakası'nda Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Silivri'nin Akören Mahallesi'nde etkili olan kar nedeniyle araçların üstü ve binaların çatıları beyaza büründü.
Kaynak: AA / Alparslan Ermiş - Güncel