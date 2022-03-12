Aniden bastıran kar ulaşımı aksattı, yolda kalan sürücüler çareyi kartopu oynamakta buldu

İstanbul'da perşembe gününden bu yana yağan kar akşam saatlerinde aniden bastırdı. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafiğe çıkan sürücüler de yolların karla kaplanması nedeniyle güçlükle ilerledi.

YOLDA KALAN SÜRÜCÜLER KAR TOPU OYNADI

Beşiktaş Dolmabahçe Tüneli'ndeki trafik akışı da kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi. Bu sırada bekleyen sürücüler, kendi aralarında kartopu oynadı. Kar yağışı İstanbul genelinde etkisini sürdürüyor.