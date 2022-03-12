Aniden bastıran kar ulaşımı aksattı, yolda kalan sürücüler çareyi kartopu oynamakta buldu - Haberler

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Aniden bastıran kar ulaşımı aksattı, yolda kalan sürücüler çareyi kartopu oynamakta buldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, sürücüleri zor durumda bıraktı. Beşiktaş'ta Dolmabahçe Tüneli'nde bir anda kilitlenen trafikte kalan sürücüler, yolda ilerlemeyi beklerken kartopu oynadı.

İstanbul'da perşembe gününden bu yana yağan kar akşam saatlerinde aniden bastırdı. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafiğe çıkan sürücüler de yolların karla kaplanması nedeniyle güçlükle ilerledi.

YOLDA KALAN SÜRÜCÜLER KAR TOPU OYNADI

Beşiktaş Dolmabahçe Tüneli'ndeki trafik akışı da kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi. Bu sırada bekleyen sürücüler, kendi aralarında kartopu oynadı. Kar yağışı İstanbul genelinde etkisini sürdürüyor.

Aniden bastıran kar ulaşımı aksattı, yolda kalan sürücüler çareyi kartopu oynamakta buldu

Aniden bastıran kar ulaşımı aksattı, yolda kalan sürücüler çareyi kartopu oynamakta buldu

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş, İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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