İstanbul'da kağıt gibi katlanarak çöken 2 bina acı gerçeği bir kez daha yüzümüze çarptı
Ümraniye'de yolda meydana gelen çökmenin ardından tahliye edilen bitişik haldeki iki bina çöktü. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen çökme anında binanın kağıt gibi katlanıp yerle bir olması deprem gerçeğini bir kez daha yüzümüze çarptı.
İstanbul Ümraniye'de metro çalışması sırasında caddede çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği alanda bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı. Bina boşaltıldıktan kısa bir süre sonra çöktü. Çökme anı kameralar tarafından anbean kaydedilirken binanın sağlamlığı sorgulanmaya başlandı.
ADETA KAĞIT GİBİ KATLANDI
Adeta kağıt gibi katlanarak yerle bir olan binayı görenler "En ufak bir sarsıntıda yerle bir olan binaların olası bir depremde akıbeti ne olur?" sorusunu soramadan edemedi.
İşte yapılan yorumlardan bazıları;
- Ufak şiddetli deprem olsa neler olur Allah bilir.
- Kaç milyon insan bu şekil binalarda oturuyor? Yazık ya...
- Depremi düşünmek bile istemiyorum.
- Bu kadar kolay mı? Kağıt gibi yok oldu, neyden yaptılar acaba burayı? Depremde sonumuz hayır olsun.
- Deprem aklıma geldi. Çok ürkütücü