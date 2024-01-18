İstanbul'da kağıt gibi katlanarak çöken 2 bina acı gerçeği bir kez daha yüzümüze çarptı

İstanbul Ümraniye'de metro çalışması sırasında caddede çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği alanda bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı. Bina boşaltıldıktan kısa bir süre sonra çöktü. Çökme anı kameralar tarafından anbean kaydedilirken binanın sağlamlığı sorgulanmaya başlandı.

ADETA KAĞIT GİBİ KATLANDI

Adeta kağıt gibi katlanarak yerle bir olan binayı görenler "En ufak bir sarsıntıda yerle bir olan binaların olası bir depremde akıbeti ne olur?" sorusunu soramadan edemedi.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

- Ufak şiddetli deprem olsa neler olur Allah bilir.

- Kaç milyon insan bu şekil binalarda oturuyor? Yazık ya...

- Depremi düşünmek bile istemiyorum.

- Bu kadar kolay mı? Kağıt gibi yok oldu, neyden yaptılar acaba burayı? Depremde sonumuz hayır olsun.

- Deprem aklıma geldi. Çok ürkütücü