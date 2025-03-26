İstanbul'da Kadir Gecesi İçin Ulaşım Seferleri Uzatıldı
Kadir Gecesi nedeniyle İstanbul'da birçok metro, tramvay ve füniküler hattında seferler gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı. M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 ve M9 hatları ile T1, T4 ve T5 tramvay hatları bu uygulamadan faydalanacak.
(İSTANBUL) - İstanbul'da Kadir Gecesi nedeniyle toplu ulaşımda düzenlemeye gidildi. Şehir genelindeki pek çok metro, tramvay ve füniküler hattında seferler gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, uzatılan sefer uygulaması; M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandra, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Ataköy-Olimpiyat metro hatlarında geçerli olacak.
Tramvay hatlarından T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy hatlarında da seferler saat 02.00'ye kadar devam edecek. Aynı uygulama F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları için de geçerli olacak.
Öte yandan, T3 Kadıköy-Moda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti hatlarında seferler normal saatlerinde sona erecek.