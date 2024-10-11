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İstanbul'da Kadınlar Şiddete ve İstismara Karşı Tek Yürek Oldu

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Edirnekapı surları önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in öldürülmesini protesto ederek, toplumda artan şiddet ve istismara dikkat çekti. Genç İHH Üniversitesi Başkanı Sedanur Karagöz, uyuşturucu kaynaklı suçların artışına ve cezasızlık algısına vurgu yaptı.

İstanbul'da bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi kadın, İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'in öldürülmesini Edirnekapı surları önünde protesto etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi kadın, saldırgan Semih Çelik'in 2 genç kızı öldürdükten sonrda intihar ettiği Edirnekapı surları önünde toplandı.

Burada "Mahallene, okuluna, Ailene sahip Çık! Sorumluyuz" yazılı pankart açan gruptakiler, son dönemde yaşanan şiddet, nefret ve istismar eylemlerine tepki gösterdi.

Kadınlar adına açıklama yapan Genç İHH Üniversite Başkanı Sedanur Karagöz, öldürülen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in tüm ülkeyi hüzne boğduğunu söyledi.

Karagöz, "Onlar, içinde yaşadığımız toplumun, mükerrer şiddet, nefret, kadına ve çocuğa yönelik istismar eylemlerinin ulaştığı, kötülüğün masum kurbanları oldular. Bu eylemlerin ilk mağduru değiller. Korkarız, dur demedikçe son da olmayacaklar." diye konuştu.

Uzun süredir uyuşturucu kullanımına yönelik uyarılarda bulunduklarını dile getiren Karagöz, haksız eylemlerin, istismarın, şiddetin uyuşturucu kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

Karagöz, "Adalet Bakanlığı'nın 2024 verilerine göre, ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin yüzde 33,7'si uyuşturucu madde ile bağlantılı suçlardan ceza almış durumda. Başka bir deyişle, ülkemizde işlenen her 3 suçtan biri uyuşturucu nedeniyle gerçekleşmektedir. Bu istatistik, uyuşturucu ile mücadelenin ne kadar acil bir ihtiyaç olduğunu açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Cezasızlık algısının toplumun her kesimine yerleşmeye başladığını gördüklerini vurgulayan Karagöz, "Cezasız kalan bir suçtan daha teşvik edici bir kötülük olmadığını düşünüyor ve bu konuda kati yaptırımların üzerinde durulması gerektiğini yineliyoruz." dedi.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından İkbal Uzuner'in kabrini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel

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