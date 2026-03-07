Haberler

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Güncelleme:
8 Mart Dünya Kadınlar Günü programları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kadıköy'deki etkinlikler için belirlenen yollar arasında Söğütlüçeşme, Bahariye ve Albay Faik Sözdener Caddeleri yer alıyor. Ayrıca, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu da kapalı olacak.

İstanbul'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programları dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.00'de Kadıköy'deki programlar kapsamında trafiğe kapatılacak yollar belirlendi.

Bu kapsamda, Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ve Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu trafiğe kapatılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, yarın saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve ?F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının işletmeye kapalı olacağı duyuruldu.

Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı aktarılan açıklamada, yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilecekleri ve araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecekleri belirtildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
