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İstanbul'da kaçak tütün soruşturmasında 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi

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İstanbul'da kaçak tütün soruşturmasında 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi
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İstanbul'da bandrolsüz ve kaçak tütün mamullerinin yasa dışı ticareti iddiasıyla yürütülen soruşturmada 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 şüpheliye yakalama talimatı verildiğini açıkladı.

İstanbul'da kaçak tütün mamullerinin ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul genelinde bandrolsüz ve kaçak tütün mamullerinin yasa dışı ticaretini yaparak haksız kazanç elde ettikleri ve vergi kaybına neden olarak kamu zararına yol açtıkları değerlendirilen kişilere yönelik, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak tütün mamullerinin temin ve dağıtımını gerçekleştirdikleri değerlendirilen 12 şüpheli hakkında yakalama, gözaltına alma, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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