İstanbul'da kaçak silah ticaretine yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda kaçak silah ticaretiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda tabanca, av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şubesinin desteğiyle kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Sancaktepe ve Kartal ilçelerinde silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir araca ve sonrasında şüphelilerin ikametine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda kurusıkıdan dönüştürülen 122 tabanca, 2 av tüfeği, 350 fişek, 12 sürgü, 44 gövde, 100 namlu ve silah parçaları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

