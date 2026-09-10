İstanbul'da kaçak parfüm operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İstanbul'da, 195 bin 406 şişe kaçak parfümün ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dün, İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bağcılar'daki 2 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan çeşitli markalara ait 195 bin 406 şişe parfüm, 400 litre esans, 1700 litre boş şişe, parfüm dolum ve kapak makinelerinin yanı sıra üretimde kullanılan bazı malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA