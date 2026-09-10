Haberler

İstanbul'da kaçak parfüm operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da, 195 bin 406 şişe kaçak parfümün ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, 195 bin 406 şişe kaçak parfümün ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dün, İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bağcılar'daki 2 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan çeşitli markalara ait 195 bin 406 şişe parfüm, 400 litre esans, 1700 litre boş şişe, parfüm dolum ve kapak makinelerinin yanı sıra üretimde kullanılan bazı malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek

Seçmeninden bağış toplayan Özgür Özel'e mahkemeden kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Jong Un'un sır gibi sakladığı ailesinde yeni detay! Bir çocuğu daha var

Tüm dünyadan sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıktı
Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp rezil etti

Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp rezil etti
Bir fenomen daha altınlarıyla poz verdi

Bir fenomen daha altınlarıyla poz verdi
Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi yaralandı

Gaziantep'teki tünel inşaatında iskele çöktü: 1 işçi yaralandı
Bu adada çocuk doğurana 170 bin TL veriyorlar! Aylık bile bağlanıyor

Bu adada çocuk doğurana 170 bin TL veriyorlar! Aylık bile bağlanıyor
“Aşkım”lı mesajlardan SGK detayı çıktı! İfadesinde her şeyi anlattı

“Aşkım”lı mesajlardan SGK detayı çıktı! İfadesinde her şeyi anlattı
Filenin Sultanları'nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü

Filenin Sultanları'nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü