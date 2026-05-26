Haberler

İstanbul'da kaçak kurbanlık taşıyan sürücülere 626 bin 189 lira ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da 18-26 Mayıs tarihlerinde yapılan denetimlerde, kaçak kurbanlık hayvan taşıyan kamyonet sürücülerine toplam 626 bin 189 lira para cezası kesildi. 100 küçükbaş ve 26 büyükbaş hayvan muhafaza altına alınarak Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İstanbul'da kaçak kurbanlık taşıyan kamyonet sürücülerine toplam 626 bin 189 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 18-26 Mayıs tarihlerinde TEM Otoyolu Kuzey Yol Kavacık katılımında kaçak kurbanlık hayvan taşımacılığına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, kamyonet sürücüleri durdurularak, araçlar kontrol edildi. Kontrollerde görülen 100 küçükbaş ve 26 büyükbaş kurbanlık hayvan muhafaza altına alındı.

Sürücülere, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında toplam 626 bin 189 lira para cezası uygulandı.

Muhafaza altına alınan hayvanlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilirken, denetimlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı

Fotoğraftakiler dansçı değil polis! Film gibi operasyon
Erdoğan, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Pezeşkiyan ile görüşen Erdoğan'dan "müzakere" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti

Menderes ve dava arkadaşlarının aileleri Dolmabahçe'de
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Bülent Arınç'tan 'mutlak butlan' yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı

Arınç'tan CHP'ye mutlak butlan kararına çarpıcı yorum: Bir an önce...
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu