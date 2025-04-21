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İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu: 256 Bin İlaç Ele Geçirildi

İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu: 256 Bin İlaç Ele Geçirildi
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda yurt dışından kaçak olarak getirilen ve merdiven altı yöntemlerle üretilen 256 bin 360 ilaç ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da iki depoya düzenlenen operasyonda yurt dışından kaçak olarak getirilen ve merdiven altı yöntemlerle üretildiği belirlenen 256 bin 360 ilaç ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen ve standart dışı koşullarda üretildiği tespit edilen ilaçların şüpheli kişilerce piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Şüphelilerin Fatih ve Ümraniye'de depo olarak kullanıldığı 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 400 milyon lira olan kanser, diyabet, epilepsi, doğum kontrol, KOAH ve egzama tedavisinde kullanılan 256 bin 360 ilaç ele geçirildi.

İncelemelerde, ithalatı sadece hasta bilgileri kullanılarak sipariş edilebilen özel nitelikteki ilaçların da bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, biri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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