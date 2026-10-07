İstanbul'da jandarma 51 kilo kokain ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, yurt dışına sevk edilmeye hazırlanan 51 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında bir şebekeyi takibe aldı. Uyuşturucu maddeleri yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, şüphelilerin kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 51 kilogram kokain, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı