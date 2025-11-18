Haberler

İstanbul'da IŞİD'e Yönelik Operasyonda 14 Gözaltı

Güncelleme:
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenleyerek 14 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon, terörizmin finansmanına yönelik mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

(İSTANBUL) İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, operasyon terörizmin finansmanına yönelik mücadele kapsamında yapıldı. 15'i Türk, 4'ü Kamerun vatandaşı olmak üzere 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 14'ü gözaltına alınırken diğer şüphelilerle ilgili arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Terör örgütünün içerisinde 'ana toplayıcı' olarak tabir edilen örgüt mensupları ile aralarında para transfer ilişkisi bulunan ve terörizmin finansmanı kapsamında Örgüte fon sağladıkları tespit edilen 15' i Türk vatandaşı, 4'ü Kamerun ülkesi vatandaşı olmak üzere toplamda 19 şüpheliye yönelik bugün itibariyle İstanbul merkezli eşzamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi icra edilmiş olup yapılan operasyon sonucunda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 5 firari şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
