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İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da, iş yeri kurşunlama ve tehdit suçlarından 6 eyleme karışan suç örgütüne yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, fişek ve muşta ele geçirildi.

İstanbul'da, "iş yeri kurşunlama" ve "tehdit" suçlarından 6 eyleme karışan suç örgütüne yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler'de "iş yeri kurşunlama" ve "tehdit" suçlarından 6 eyleme karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalarda kimlik ve adres bilgileri tespit edilen zanlılara yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, çeşitli ebatlarda fişek ve muşta ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
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