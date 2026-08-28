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İstanbul'da Sahte İş İlanıyla Fuhuş Çetesi Operasyonu

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İstanbul'da internet üzerinden verdikleri sahte iş ilanlarıyla kadınları fuhşa yönlendirdikleri, müşterilerle pazarlık yapıp buluşmaları organize ettikleri ve korsan taksicilik yaparak kadınları müşterilere götürdükleri iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da internet üzerinden verdikleri sahte iş ilanlarıyla kadınları fuhşa yönlendirdikleri, müşterilerle pazarlık yapıp buluşmaları organize ettikleri ve korsan taksicilik yaparak kadınları müşterilere götürdükleri iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, il genelinde fuhuşla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, şüphelilerin internet ortamında "masaj salonunda çalışacak bayan masöz" şeklinde ilanlar yayımlayarak kadınlarla irtibat kurduğu, masaj salonunda çalışma teklifinde bulundukları kadınları çeşitli yöntemlerle kandırarak fuhuş faaliyetlerine yönlendirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca, sahte kadın görselleri kullanarak fuhuş içerikli ilanlar yayımladığı ve internet üzerinden müşteri aradığı belirlendi.

Söz konusu kişilerle ilgili yapılan incelemede, fuhuş faaliyetlerine dahil ettikleri kadınlarla müşteriler arasındaki pazarlığı bizzat yaptıkları, buluşmaları organize ettikleri ve bu faaliyetlerden ekonomik kazanç sağladıkları ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin faaliyetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla korsan taksicilik yaptığı, fuhuş yapan kadınların müşterilere ulaştırılmasını bu yolla gerçekleştirdiği belirlendi.

Ekipler, şüphelilerin kadınlar üzerindeki kontrolünü artırmak amacıyla bazı kadınların üzerlerine kredi çektirdiğini, çeşitli alım-satım işlemleri yaptırarak borçlandırdığını ve oluşturulan ekonomik bağımlılık nedeniyle kadınların yapıdan ayrılmalarını güçleştirdiğini de tespit etti.

Yürütülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ???????

Kaynak: AA
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