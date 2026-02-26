Haberler

İnşaattan Düşen İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

İnşaattan Düşen İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de çalıştığı inşaatın 3. katından düşerek hayatını kaybeden 26 yaşındaki işçi Serdest Aktaş, memleketi Mardin'de toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL Arnavutköy'de, çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşüp hayatını kaybeden işçi Serdest Aktaş (26), memleketi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün, Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi Serdest Aktaş, çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle inşaatın 3'üncü katından düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Aktaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Aktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Serdest Aktaş'ın cenazesi, hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Memleketi Mardin'in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'ne getirilen Aktaş, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti

Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Kaldırıma savrulan otomobil çocuklarına yemek götüren anneyi hayattan kopardı

Evlatlarına yemek götürüyordu! Kaldırıma çıkan araç hayattan kopardı
Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti

Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti
Teravih sonrası çocukları sevindirmek istedi, büyükler her şeyi berbat etti

Teravih sonrası çirkin manzara! Çocukları sevindirmek istedi ama...
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler