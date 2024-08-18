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İstanbul'da İkizdere doğa katliamı protesto edildi

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Rize İkizdere'deki doğa katliamı, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılan eylemle protesto edildi. Çevreci Ali Tozkoparan, mahkeme kararına uymaları çağrısında bulundu.

(İSTANBUL) - Rize İkizdere'deki doğa katliamı, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde protesto edildi. Çevreci Ali Tozkoparan, "Mahkeme kararına uyun ve İkizdere'den derhal çekilin" dedi.

Rize'nin İkizdere ilçesindeki doğa katliamına karşı tepkiler sürüyor. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde de İkizdere Çevre Derneği, eylem yaptı. Açıklamayı okuyan Ali Tozkoparan, süreci anlatarak şunları söyledi:

"1 Nisan 2021 tarihinde, Eskencidere Vadisi'nde büyük bir basın açıklaması yaparak bu projelere karşı duracağımızı ilan ettik. Vadide nöbet tutarak başlattığımız mücadelemiz, 21 Nisan'da iş makinelerinin bölgeye getirilmesiyle aktif bir direnişe dönüştü. Gürdere köyünün emekçi kadınlarının bu direnişe katılması, güvenlik güçlerinin müdahalesine ve pek çok direnişçinin yaralanmasına neden oldu. Bu süreçte İkizdere'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve direnişe katılan köylüler baskı altına alındı. 15 Mayıs 2024 tarihinde, Rize İdare Mahkemesi, 'ÇED gerekli değildir' kararının hukuka uygun olmadığına hükmetti. Mahkeme, bilirkişi raporuna dayanarak tarım alanları ve arıcılık lokasyonlarının tozlanma etkileri, floristik ve faunistik araştırmaların yetersizliği gibi pek çok eksikliği tespit etti. Cengiz İnşaat ve ortağı, proje alanını kontrolsüz bir şekilde genişleterek vadideki doğal dengeyi geri dönülemez şekilde bozmuştur. Artık sabrımız tükendi. Mahkeme kararına uyun ve İkizdere'den derhal çekilin. Ormanlar ve nehirler sermaye değildir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Tozkoparan İkizdere İstanbul Kadıköy Rize Güncel Haberler

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