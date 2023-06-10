Üye Girişi
Haberi Paylaş
İstanbul'da iki köprü 'skolyoz farkındalığı' için ışıklandırıldı

İstanbul'da iki köprü "skolyoz farkındalığı" için ışıklandırıldı

Güncel Haberler

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, skolyoz hastalığına dikkati çekmek amacıyla yeşil renkte aydınlatıldı.

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, skolyoz hastalığına dikkati çekmek amacıyla yeşil renkte aydınlatıldı.

Skolyoz farkındalık ayı çerçevesinde her yıl haziranda hastalığa dikkati çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda Skolyoz Araştırma ve Tedavi Derneğince, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü desteğiyle İstanbul'un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri yeşil renkte ışıklandırıldı.

Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

Fatih Sultan Mehmet Yavuz Sultan Selim İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title