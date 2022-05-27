İstanbul'da iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmanın 28 zanlısı adliyede - Haberler

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İstanbul'da iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmanın 28 zanlısı adliyede

AA - Halil Demir - Güncel
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İstanbul'da iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmanın 28 zanlısı adliyede

İstanbul Fatih'te aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasındaki bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 28 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Fatih'te aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasındaki bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 28 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, bir kişinin hayatını kaybettiği, bir polis memuru ile 5 kişinin de yaralandığı Beyazıt Çadırcılar Caddesi'ndeki iki esnaf grubu arasındaki kavgaya ilişkin gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Polis eşliğinde emniyetten çıkarılan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Olay

Beyazıt Çadırcılar Caddesi'nde, 23 Mayıs'ta daha önceden aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında kavga çıkmıştı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, gruptakilerin birbirlerine silahla ateş etmeleri üzerine biri polis 7 kişi yaralanmıştı. Caddeyi tedbir amacıyla geçişe kapatan polis, 28 kişiyi gözaltına almıştı.

Yaralılardan Azerbaycanlı Kamran Dadaşzade (53) tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde dün yaşamını yitirmişti.

AA / Halil Demir - Güncel

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