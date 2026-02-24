Haberler

İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi

İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

Mesai bitiminin ardından iftar saatinin de yaklaşılmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine kadar olan kesimde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent Tem katılım yolları arasında trafik yoğunluğu oluştu.

Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda trafik ağır ilerlerken, D-100 kara yolunun Cevizlibağ mevkisinde de çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

Otogar Hal Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, Kennedy Caddesi'nden Avrasya Tüneli girişine kadar trafik yoğun seyrediyor. Haramidere ve Büyükçekmece rampası Edirne istikametinde de araçlar yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Kartal, Maltepe ve Kadıköy mevkilerinde çift yönlü yaşanan trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli girişine kadar sürüyor.

Üsküdar, Ataşehir ve Sancaktepe arasında da çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Kurtköy Kavşağı'nda başlayan trafik, Çamlıca Gişeleri'ne kadar devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Çamlıca Gişeleri ve Altunizade'den başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Çamlık Kavşağı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den başlayan trafik yoğunluğu, Ümraniye TEM Bağlantı Yolu'na kadar sürüyor.

Öte yandan, kentte metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü. Yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak

Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı

Soruşturma sürerken eski başbakan intihara kalkıştı
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi

Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla dünyayı ele geçirdi
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, yüzde 100 indirim var
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma

Milyonları ilgilendiriyor! 13 dev bankaya soruşturma
Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu belli oldu
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, yüzde 100 indirim var
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık

Usta oyuncuya cenazesinde büyük vefasızlık