İstanbul'da İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 45 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 45 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'ndaki usulsüzlük iddialarına dair adliyeye sevk edilen 45 şüphelinin ifadeleri alınmaya başlandı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu isimler, suç örgütü kurma ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla karşı karşıya.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen 45 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen 45 şüphelinin ifadeleri 14 savcı tarafından alınacak.

Aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da bulunduğu 45 zanlının ifade işlemlerine Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda başlandı.

Soruşturma

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda yapılan incelemelerde bazı usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine harekete geçilmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 45 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Ekiplerin, firari 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden Kadriye Kasapoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.???????

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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