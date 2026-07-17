İstanbul polisinden kent genelinde 'huzur' uygulaması

İstanbul'da, kent genelinde kamu düzeni ve asayişin sağlanmasına yönelik "huzur" uygulaması yapıldı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş, Trafik ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda arama yapıldı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı'ndaki denetimde sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama sorguları yapıldı.

Denetime polis helikopteri ile narkotik köpeği de destek verdi.