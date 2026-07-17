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İstanbul polisinden kent genelinde "huzur" uygulaması

İstanbul polisinden kent genelinde 'huzur' uygulaması
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İstanbul genelinde kamu düzeni ve asayişin sağlanması için yapılan huzur uygulamasında, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede araçlar arandı, kimlik kontrolleri yapıldı. Denetime polis helikopteri ve narkotik köpeği de katıldı.

İstanbul'da, kent genelinde kamu düzeni ve asayişin sağlanmasına yönelik "huzur" uygulaması yapıldı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş, Trafik ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda arama yapıldı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı'ndaki denetimde sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama sorguları yapıldı.

Denetime polis helikopteri ile narkotik köpeği de destek verdi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi
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