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İstanbul polisinden kent genelinde "huzur" uygulaması

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İstanbul genelinde asayişin sağlanması için Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede polis ekipleri tarafından 'huzur' uygulaması yapıldı. Denetimlerde araçlar arandı, kimlikler kontrol edildi, narkotik köpeği ve polis helikopteri de kullanıldı.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde asayişin sağlanması amacıyla "huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş, Trafik ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler de katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlerde, sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Denetime, narkotik köpeği "Hanna" ile polis helikopteri de destek verdi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi
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