İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde 'Huzur Uygulaması' yapıldı. Uygulama kapsamında yapılan denetimlere narkotik köpeği Komançi de katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama kontrolleri yapılan denetimlerde araçlar didik didik aranırken bagajda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpeği Komançi yardımıyla kontrol edildi. Taksim'de gerçekleştirilen uygulamada trafiğe kasksız çıkan 2 motosiklet sürücüsüne 436 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamanın bugün gece saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

İstanbul'da huzur uygulaması: Araçlar didik didik arandı

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde 'Huzur Uygulaması' yapıldı. Uygulama kapsamında yapılan denetimlere narkotik köpeği Komançi de katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde 'Huzur Uygulaması' yapıldı. Birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama kontrolleri yapılan denetimlerde araçlar didik didik aranırken bagajda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpeği Komançi yardımıyla kontrol edildi.

Öte yandan Taksim'de gerçekleştirilen uygulamada trafiğe kasksız çıkan 2 motosiklet sürücüsüne 436 TL cezai işlem uygulandı.

Uygulamanın bugün gece saatlerine kadar süreceği öğrenildi.