İstanbul'da Huzur İstanbul Denetimi Yapıldı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Beyoğlu'ndaki denetimde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Beyoğlu'nda Sıraselviler Caddesi ve Taksim Meydanı'nda saat 20.00 itibarıyla başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylıca aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi. Öte yandan durdurulan araçlarda polis köpeği ile arama gerçekleştirildi. Denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.