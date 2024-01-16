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İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Denetimi Yapıldı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Fatih'te yapılan denetimde araçlar tek tek aranırken sürücü ve yolculara GBT yapıldı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Fatih'te yapılan denetimde araçlar tek tek aranırken sürücü ve yolculara GBT yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Denetime; Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Fatih'te Millet Caddesi üzerinde yapılan denetim sırasında durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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