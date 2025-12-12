Haberler

Kadıköy'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy'de eş zamanlı helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimleri yaptı. Araçlar aranırken sürücü ve yolculara GBT uygulandı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Kadıköy'deki denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Kadıköy'de saat 20.00'da başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylıca aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi. Denetimler sırasında durdurulan bir sürücüye aracında 'cam filmi' ve 'muayene eksikliği' bulunması nedeniyle toplam 4 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
