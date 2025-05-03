Marmara'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Marmara'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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Günlerdir sallanan İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde saat 11.36'da meydana gelen sarsıntı yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Uzmanı Ahmet Ercan, "Sönümlenen ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok" dedi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi saat 11.36'da meydana gelen sarsıntının yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Marmara'da 3.7 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ "4 BÜYÜKLÜĞÜNDE" DEDİ

Kandilli Rasathanesi saat 11.36'da meydana gelen depremin 4 büyüklüğünde gerçekleştiğini duyurdu. Kandilli depremin derinliğini 14.7 kilometre olarak ölçtü.

Marmara'da 3.7 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı İstanbul dahil çevre illerde de hissedildi. İstanbul'un çok sayıda ilçesinde vatandaşlar depremi hissettiğini bildirdi.

"SÖNÜMLENEN ANA DEPREMİN ARTÇISI"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depreme ilişkin, "Bugün Silivri açıklarında M6,2'lik deprem odağının bu kez batıda, Marmaraereğlisi yönünde M4,0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok" değerlendirmesini yaptı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

akepe yüzünden olmuştur

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

Allah yardımcımız olsun

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Haber YorumlarıKoyunlara Fısıldayan adam:

Deprem normal bir doğa olayı Allah herseyi bir düzene bağlamış. Önemli olan beyin vermiş insanlara buna önlem almak için. Çalan çalana oldugu icin ülkede millet biliyor herşeyden calınmış korkuyor.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

korkmanıza gerek yok hiç birimize ölene kadar hiç bir şey olmaz ben sadece ekonomik depremleri hissediyorum devamlı sallanıp duruyoruz bu sarsıntı ve sallantılar özellikle bakkala kasaba markete pazara gittiğimizde artıyor bütün ürünler sanki üstümüze üstümüze geliyor üstelik bu ürünler sanki bize sırıtarak üzerlerindeki etiketlerini gösterip bu maaşla siz kim bizi almak kim der gibi geliyorlar

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Kandilli Rasathanesi 4.0 olarak açıklıyor afad 3,7 diyor. Nedense AFAD’ın verilerine güvenmiyorum.

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Haber Yorumlarıalperen84:

Sinop harika bir yer bekleriz

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Haber Yorumlarıademsakarr:

hissetmedim

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Haber YorumlarıErdal Suna:

gecmis olsun turkiyeme ve istanbulima

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Haber YorumlarıEmin Tas:

Üç Z çağındayız zulüm zina zelzele üçu aynı anda artar azalır fuhuş yayıldıkça malesef azapta artar daha bu neki milyonlar Vefat eder

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Haber Yorumlarıekolojixx a:

zor zamanlar gecirecegiz Allah yardımcımız olsun,İstanbul Fatih yarım ada oldugundan samatya,yedikule ,Topkapı ,cibali semtleri zemin ve yapı bakımından çok zayıf,Topkapı kale boyundan uzak durun surlar dökülüyor her depremde

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