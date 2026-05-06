195 suç kaydı olan hırsızı güvenlik kameraları ele verdi; 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da gündüz vakti boş evlere girerek hırsızlık yapan Pınar U. ve B.U. isimli iki şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Pınar U.'nun daha önce 195 hırsızlık kaydı bulunduğu öğrenildi.

İSTANBUL'da gündüz boş olduğunu tespit ettikleri evlere girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Pınar U.'nun (39) daha önce 195 kez evden hırsızlık suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih, Kadıköy, Şişli, Pendik, Bahçelievler, Kartal ve Kağıthane ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelilerin bazı hırsızlık anlarının güvenlik kamerasına yansıdığını belirledi. Görüntülerde şüphelilerin zilleri çalarak evlere girip hırsızlık yaptığı ardından da hızla uzaklaştıkları görüldü. Polis görüntülerin izini sürerek hırsızların kimliğini ve adreslerini belirledi. Bağcılar'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Pınar U. ile B.U. (20) gözaltına alındı. Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Pınar U.'nun daha önceden 195 defa evden hırsızlık yaptığı ve bu suçlardan poliste kaydı bulunduğu tespit edildi. Diğer Şüpheli B.U.'nun ise 8 suç kaydı olduğu öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin girdikleri evlerden ziynet eşyalarının yanı sıra bilgisayar, tablet gibi elektronik eşyalarda çaldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
