İstanbul'da Hipodrom Çevresindeki Yangınları Kundaklayan Şüpheli Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Veliefendi Hipodromu çevresindeki yangınların kundaklama sonucu çıktığının belirlendiğini ve güvenlik kameralarının incelemesi sonucu belirlenen S.D. adlı şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelinin daha önce seyis olarak çalıştığı ve asayiş suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Veliefendi Hipodromu çevresindeki yangınların kundaklama sonucu çıktığının belirlendiğini ve güvenlik kameralarının incelemesi sonucu belirlenen S.D. adlı şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstihbarat ve Tem Şube Müdürlükleri, dün gece Zeytinburnu Veliefendi Hipodromunda meydana gelen yangın, kundaklama olayı ile ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde; 6 aracın muhtelif düzeylerde hasar gördüğü, herhangi bir ölü, yaralı olmadığı, kamera çalışmalarında üzerinde beyaz T-shirt, mavi kot pantolon bulunan yaklaşık 35 yaşlarında bir erkek şüphelinin olduğu ortaya çıktı. Bugün olay yeri yakınlarında bulunan Turan Güneş Bulvarı yanı sazlık alanda 5 ayrı noktada daha yangın kundaklama olayı meydana geldi. Adı geçen bölgede yapılan kamera çalışmalarında da yine aynı şüpheliye ait görüntülere rastlanıldı.

Eşkal bilgileri ve yapılan araştırma sonucunda, şüphelinin S.D. isimli kişi olduğu belirlendi. Şüphelinin daha önce seyis olarak çalışmakta iken 1 yıl önce işten çıkarıldığı öğrenildi. Şüphelinin asayiş suçlarından kayıtları olduğu ortaya çıktı. Şüpheli S.D.'nin saat 08.15 sıralarında olay yeri olan hipodrom yakınlarındaki Bakırköy Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi Marmaray Köprü altında yakalandığı kaydedildi.

Şüpheli hakkında ilgili birimlerce yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.