İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde helikopter destekli 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, şüpheli görülen araçları durdurarak sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı. Uygulamaya çeşitli birimlerden çok sayıda polis ekibi katıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde helikopter destekli "huzur" uygulaması yaptı.
Ekipler, Beyoğlu Taksim Meydanı yakınında kontrol noktası oluşturdu. Şüpheli görülen araçları durdurarak arayan ekipler, sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirdi.
Fatih Millet Caddesi ile Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'nde de uygulama yapıldı.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler ile Özel Harekat polisleri katıldı.
Denetimlere narkotik köpeği ile polis helikopteri de destek verdi.