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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı

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İstanbul'da polis ekipleri tarafından helikopter destekli olarak kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede yapılan denetimlere, farklı polis birimlerinden ekipler katıldı. Uygulama noktalarında araçlar detaylı arandı ve GBT kontrolleri yapıldı.

İstanbul'da, polis ekiplerince kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yapıldı.

Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı deniz polisi de Balat'tan botla denize açılarak uygulamaya katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı arandı, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri destek verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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