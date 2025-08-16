İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması

İstanbul genelinde, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy gibi birçok ilçedeki denetimlerde, polis ekipleri helikopter desteğiyle araçları aradı ve kimlik kontrolleri gerçekleştirdi.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur" uygulaması yaptı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetimlere helikopter ve polis köpeği "Hanna" da destek verdi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
