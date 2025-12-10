AKM'de Suzidilara Ayini ve Mevlevi Mukabelesi gerçekleştirildi

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, Hazreti Muhammed'in doğumunun hicri 1500. yılı anısına Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle bir araya geldi.

Sanat yönetmenliğini Ferruh Yarkın'ın üstlendiği programda, "Taleal Bedru", "Sevdim Seni Mabuduma", "Bülbül Kasidesi" ve "Mevlam Senin Aşıkların Devran İderler Hu"nun arasında olduğu birçok ilahi seslendirildi.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunun da katkı sunduğu programda, Suzidilara Ayini ve Mevlevi Mukabelesi gerçekleştirildi.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra dua edildi.