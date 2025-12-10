Haberler

AKM'de Suzidilara Ayini ve Mevlevi Mukabelesi gerçekleştirildi

AKM'de Suzidilara Ayini ve Mevlevi Mukabelesi gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, Hazreti Muhammed'in doğumunun hicri 1500. yılı anısına Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle bir araya geldi. Programda birçok ilahi seslendirildi ve çeşitli dini ritüeller gerçekleştirildi.

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, Hazreti Muhammed'in doğumunun hicri 1500. yılı anısına Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle bir araya geldi.

Sanat yönetmenliğini Ferruh Yarkın'ın üstlendiği programda, "Taleal Bedru", "Sevdim Seni Mabuduma", "Bülbül Kasidesi" ve "Mevlam Senin Aşıkların Devran İderler Hu"nun arasında olduğu birçok ilahi seslendirildi.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunun da katkı sunduğu programda, Suzidilara Ayini ve Mevlevi Mukabelesi gerçekleştirildi.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra dua edildi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
title