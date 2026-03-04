İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İBB, seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu.
- İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
- İptal edilen seferler arasında Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı'nın Moda iskelesine uğraması, Kadıköy-Sarıyer ve İstinye-Çubuklu hattı bulunuyor.
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir." bilgisi verildi.
İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ AÇIKLANDI
Bu kapsamda, iptal edilen vapur seferleri şöyle sıralandı: "Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı'nın Moda iskelesine uğraması, Kadıköy-Sarıyer ve İstinye-Çubuklu hattı"
Kaynak: AA / Adem Koç