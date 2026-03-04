İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir." bilgisi verildi.

İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ AÇIKLANDI

Bu kapsamda, iptal edilen vapur seferleri şöyle sıralandı: "Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı'nın Moda iskelesine uğraması, Kadıköy-Sarıyer ve İstinye-Çubuklu hattı"