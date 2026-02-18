Haberler

AKOM'dan İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı

Güncelleme:
İstanbul'da bugün aralıklarla yağmur ve yüksek bölgelerde karla karışık yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıkların hızla düşmesi öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün aralıklarla yağmur ve yüksek bölgelerde karla karışık yağmur geçişlerinin görüleceğini bildirdi.

AKOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, bugün ilerleyen saatlerde rüzgarın kuzeyden kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıkların hızla azalarak il genelinde 3 derece civarına ve yer yer altına düşmesi bekleniyor.

Aralıklarla yağmur ve yüksek bölgelerde karla karışık yağmur geçişleri olacağı tahmin edilen kentte, yarın havanın az bulutlu ve açık, sıcaklıkların da 4-12 derece olacağı öngörülüyor.

Cuma günü ise havanın parçalı bulutlu, sıcaklıkların da 6-16 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kentte 21 Şubat Cumartesi ve 22 Şubat Pazar günlerinin çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçmesi, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının cumartesi 4-8, pazar 3-7 derece olması bekleniyor.

23 Şubat Pazartesi havanın parçalı ve çok bulutlu, sıcaklıkların 4-9 derece, 24 Şubat Salı günü ise havanın çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sıcaklıkların 5-10 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA " / " + Gökçe Karaköse -
