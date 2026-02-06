Haberler

Beyoğlu'nda haraç için iş yeri ve ikamet kurşunlayan zanlı tutuklandı

İstanbul Beyoğlu'nda, haraç vermeyen iş yeri sahibinin iş yeri ve evini kurşunlayan şüpheli E.S. tutuklandı. Mağdurun şüpheliden 400 bin dolar haraç istediğini belirttiği olayda, güvenlik kamera görüntüleriyle yakalanan zanlının, daha önceki suç kayıtları da ortaya çıktı.

İstanbul Beyoğlu'nda kendisine haraç vermeyen kişinin iş yerini ve ona ait olduğunu düşündüğü evi kurşunlayan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 22 Ocak'ta Yahya Kahya Mahallesi'ndeki inşaat firmasına ait bir iş yerinin ve Kadı Mehmet Mahallesi'ndeki evin kurşunlanmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekiplerin bilgisine başvurduğu mağdur iş yeri sahibi, şüphelinin mesaj yoluyla 400 bin dolar haraç isteyip, kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Olayın öncesi ve sonrasına ait yaklaşık 400 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının Gaziosmanpaşa'ya kaçtığını belirledi.

İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle düzenlenen operasyonda E.S. (18) gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan daha önce 5 kaydı olduğu anlaşılen şüpheli ilk ifadesinde, kurşunladığı ikametin iş yeri sahibine ait olduğunu düşündüğünü söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlının iş yerine silahla ateş açmasını, cep telefonuyla kayda aldığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
