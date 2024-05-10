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AKOM İstanbul için saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor

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Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarılar sonrası bir açıklama da AKOM'dan geldi. İstanbul'da saat 18.00'dan itibaren kuvvetli yağışın etkili olacağını duyuran AKOM, kent genelinde hafta sonu sağanak ve pazar günü sabah saatlerine kadar fırtına beklendiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde hafta sonu sağanak ve pazar günü sabah saatlerine kadar fırtına beklendiğini duyurdu.

İSTANBUL SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ ALTINA GİRİYOR

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak özere yurdun büyük bölümü yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul'da saat 18.00'dan itibaren aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor.

SICAKLIK 14-18 DERECE ARALIĞINDA

Pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlı sistem nedeniyle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde esmesi, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor. Sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

15 MAYIS'TAN SONRA SICAKLIK ARTIYOR

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Mayıs'a kadar mevsim normalleri civarı ila 2-4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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