İstanbul'da Göztepe-Ümraniye Metro hattında çöken bina

İstanbul'da Göztepe- Ümraniye Metro hattındaki çalışma sırasında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmakent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan, boş ve kullanılmayan üç katlı binada çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanın olmadığı açıklandı.

İstanbul'da Göztepe-Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmakent Mahallesi, Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan üç katlı bir bina çöktü. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, binanın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı meydana gelmedi. Bina çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

Öte yandan metro çalışmaları sırasında, çöken binada önceki gün risk tespit edildiği belirtilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince binanın tahliye edildiği öğrenildi.