İstanbul'da İMFEST kapsamında okullar arası robot yarışması düzenlendi

Güncelleme:
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Teknoloji Festivali'nde okullar arası robot yarışması gerçekleştirildi. 'Köklerden Göklere' temasıyla düzenlenen festivalde, öğrenciler tasarladıkları robotlarla yarışarak teknoloji ve takım çalışmasını deneyimlediler.

Türkiye'nin köklü havacılık mirasını geleceğe taşıyacak gençler yetiştirmek, bilimsel düşünme ve teknoloji üretme kültürünü desteklemek amacıyla organize edilen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teknoloji Festivali'nin (İMFEST) üçüncü gününde okullar arası robot yarışması düzenlendi.

Küçükçekmece Ata Sporları Merkezi'nde "Köklerden Göklere" temasıyla düzenlenen festival, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerin katılımıyla üçüncü gününde devam ediyor.

Festival kapsamında, 28 okulun yer aldığı Tasarla Geliştir Robot Yarışması gerçekleştirildi. Etkinlikte, teknolojiyi ve takım çalışmasını deneyimleyen öğrenciler yaptıkları robotlarla yarıştı.

Yarın da sıralama maçları, çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla devam edecek yarışma, ödül töreniyle sona erecek.

Gençlerin geçmişten aldıkları ilhamı, geleceğe dair teknoloji vizyonuyla birleştirmeleri hedeflenen festival kapsamında, 4-5 Şubat'ta 107 okulun katılımıyla "Drone Futbolu Yarışması" yapılmıştı.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
